ارتفعت أسعار النفط، نحو 2.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتقلص الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في الجلسة الماضية مع عودة مخاوف نقص الإمدادات. ويأتي الارتفاع مع عودة المستثمرين إلى السوق بعد هبوط حاد أمس الثلاثاء، إذ طغت مخاوف شح الإمدادات، على المخاوف من الركود الاقتصادي.

وبحلول الساعة 07:55 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 2.52 بالمائة ليسجل 105.36 دولارات للبرميل، بعد أن هوت 9.5 بالمائة أمس الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس الماضي.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر أوت بنحو 1.96 بالمائة، إلى 101.45 دولار للبرميل، بعد أن أغلق دون 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر أفريل الماضي.