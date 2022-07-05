اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الثلاثاء إجراءات تنظيمية خاصة بحفل اختتام الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران-2022، اليوم الأربعاء.

وأكدت ذات المديرية في بيان لها أن "الدخول إلى الملعب سيكون ابتداء من الساعة الحادية عشر (11:00 سا)" وأن الدخول "مشروط باستظهار التذكرة الإلكترونية المعتمدة من طرف اللجنة المنظمة، مضيفة أن "كل من لا يحوز على التذكرة يمنع من الدخول إلى الملعب".

كما أشارت إلى أنه تم وضع مخطط خاص لحركة المرور على النحو التالي: - تحويل حركة المرور من الطريق الوطني رقم 11 القادم من مستغانم باتجاه الطريق الاجتنابي الخامس. - تحويل حركة المرور من محور الدوران حسناوي على مستوى الطريق الاجتنابي الرابع نحو الطريق الوطني رقم 11 باتجاه مستغانم.

- تحويل حركة المرور للقادمين من محور الدوران كنستال باتجاه الطريق الاجتنابي الرابع مع توجيه جميع المركبات للمرور نحو النفق.

- المركبات القادمة من محور المشتلة بإمكانها التوجه نحو الطريق الوطني رقم 11 أو التوجه نحو الطريق الاجتنابي الرابع.