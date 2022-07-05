انتشلت، اليوم الأربعاء، عناصر الحماية المدنية لولاية جيجل جثة الغريق المفقود منذ مساء أمس الثلاثاء.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن فرق الغطس للوحدة البحرية للحماية المدنية جن جن، تدخلت في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا، على مستوى الشاطئ الصخري كاريار، من أجل البحث عن الغريق المفقود في البحر مند مساء أمس.

وأوضح البيان، أنه بعد عملية التمشيط والبحث، تمكن الغطاسون على الساعة الثامنة والربع صباحا من العثور على الجثة على بعد 150 متر من الشاطئ الصخري وفي عمق 10 أمتار. الضحية المتوفية من جنس ذكر، 37 سنة، ينحدر من بلدية الأمير عبد القادر بولاية جيجل .