قررت سلطات الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، غلق بلدية المرازقة لمدة ثلاثة أيام بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف الموظفين.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الدائرة البلدية بالمرازقة التابعة لمعتمدية الحمامات، أنه تقرر إغلاق أبوابها لمدة ثلاثة أيام انطلاقا من اليوم الأربعاء.

جاء قرار الإغلاق على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف الإطار الإداري، وفق بلاغ أصدرته بلدية الحمامات.

يذكر أنه، في ماي الماضي، قررت السلطات الصحية في تونس تجنب استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس ‏‏"كورونا" المستجد، وذلك بعد توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ‏‎بالحد من استخدامه، بسبب ‏مضاعفات مقلقة، من بينها تخثر الدم‎. ‎

وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا"، الدكتور رياض دغفوس، في تصريحات لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، بأن السلطات الصحية في تونس ستتجنب بعد صدور التوصية الأمريكية، استعمال لقاح "جونسون آند جونسون"، وذلك من باب الاحتياط.

ونوّه دغفوس إلى أن السلطات في بلاده لا تلجأ إلى استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" إلا بطلب من المواطنين أنفسهم.