تم أمس الثلاثاء بالمنطقة الصناعية لبلدية معسكر وضع حيز الخدمة مصنع لبراميل تخزين ونقل الزيوت الصناعية ومواد التشحيم تابع لمؤسسة "نفطال" يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني.

وأشرف على عملية وضع حيز الخدمة مصنع لبراميل تخزين ونقل الزيوت الصناعية ومواد التشحيم بالمنطقة الصناعية لبلدية معسكر الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية "نفطال" مراد منور رفقة السلطات الولائية المدنية والعسكرية والأسرة الثورية بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 60 للاستقلال.

وتصل طاقة إنتاج هذه الوحدة سنويا إلى 440 ألف برميل حديدي لتعبئة الزيوت الصناعية وزيوت المحركات ومواد التشحيم، وفق الشروحات المقدمة بعين المكان.

وخلال لقاء صحفي على هامش هذه المراسم أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة "نفطال" إلى أن هذا المصنع الذي رصد لتجسيده غلاف مالي قدر بـ 1.2 مليار دج ضمن البرنامج الاستثماري للمؤسسة سيسمح بتغطية السوق الوطنية ببراميل زيوت المحركات والزيوت الصناعية ومواد التشحيم بنسبة 100 بالمائة.

وذكر بأن هذه الوحدة الإنتاجية جاءت لتلبية الطلب المتزايد على البراميل الحديدية التي تعتبر شرطا أساسيا لنشاط نفطال المتمثل في تسويق المواد البترولية قائلا بأن "المصنع سيمنح مؤسسة نفطال الاستقلالية في تصنيع البراميل الحديدية لتخزين ونقل مشتقات البترول كون أن الشركة كانت تتمون بهذه البراميل في السنوات السابقة من قبل متعاملين خواص والذي لم يكن يغطي احتياجاتها لهذا المنتوج".

وأبرز منور بأن هذا المصنع الذي ساهم في استحداث 300 منصب شغل بولاية معسكر قد انطلق اليوم فعليا في مرحلة الإنتاج بوتيرة متزايدة حيث تم تجسيده في فترة مالية واقتصادية صعبة كانت تمر بها مؤسسة نفطال كبقية المؤسسات الوطنية بسبب جائحة كورونا.

وعلى صعيد آخر كشف منور بأن عدد المركبات التي تم تحويلها لاستخدام سيرغاز من طرف مؤسسة "نفطال" بمعية متعاملين متعاقدين قد وصل إلى حد الآن أكثر من 600 ألف والعملية ما زالت متواصلة