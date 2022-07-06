كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2022 والتي تشمل 100 رئيس تنفيذي يقودون أكبر المؤسسات الاقتصادية في المنطقة.

وجاء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار في المرتبة الرابعة كأفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2022، وفق التصنيف السنوي للمجلة، وذلك تقديرا للمسؤولين التنفيذيين الذين يقدمون "مساهمات كبيرة لاقتصادات المنطقة".

وأبرزت المجلة المختصة في الاقتصاد، أن حكار يشرف على مخطط سوناطراك الذي يعتبر أقوى مجموعة طاقوية في إفريقيا، وتعتبر من أقوى الشركات في العالم.

يذكر أن تصنيف الرؤساء التنفيذيين يأتي بناء على حجم الشركة التي يرأسونها من حيث الإيرادات والأصول والموظفين وتأثير الرئيس التنفيذي والشركة على صناعتهم ومجتمعهم وبلدانهم، وكذا نمو الشركة وإنجازات الرئيس التنفيذي في العام الماضي.

كما يشمل التصنيف خبرة الرئيس التنفيذي في دوره الحالي بالإضافة إلى خبرته العامة وكذا الإنجازات الشخصية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك مجالس الإدارة والمبادرات الاجتماعية، وأخيرا التكريمات والجوائز من الحكومات والجمعيات المعترف بها.

وكان توفيق حكار قد حل في المرتبة الخامسة لأفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط سنة 2021، حسب مجلة فوربس، واستطاع هذا العام تحسين ترتيبه، بفضل التطور الهائل الذي تعرفه شركة سوناطراك.