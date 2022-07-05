عبر محافظ الألعاب المتوسطية، محمد عزيز درواز، عن رضاه للظروف التي جرت فيها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2022 بولاية وهران.

وشكر درواز، خلال ندوة صحفية، السلطات العليا للبلاد، لجنة التنظيم واللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط على الدعم الكبير والعمل المشترك من أجل إنجاح الدورة وتجاوز الصعوبات.

وأكد درواز أن الألعاب كانت ناجحة بشهادة البعثات المشاركة سواء في الإيواء، الإطعام، النقل والمنافسات الرياضية، مضيفا أن لجنة التنظيم لم تتلق أي شكاوى.

وتابع المتحدث: "الحضور الجماهيري الغفير في المنشآت التي احتضنت المنافسات ساهم في هذا النجاح الذي يشرف الجزائر قيادة وشعبا".

من جهته، أكد رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ديفيد تيزانو، عن شكره الكبير للشعب الجزائري الذي كان الفائز الأكبر خلال هذه الدورة ـحسبه-.

وأضاف تيزانو أن جميع الوفود المشاركة في طبعة وهران شعرت بالحماس والشغف الكبير للجمهور الجزائري في الملاعب والقاعات التي احتضنت المنافسات.

وأضاف البطل الأولمبي الإيطالي أنه لا يعتبر نهار اليوم حفل ختام للألعاب المتوسطية بل نقطة انطلاق لمدينة وهران في المجالين الرياضي والسياحي.

وختم تيرانو بتوجيه شكره للحكومة الجزائرية على الهياكل التي تم توفيرها لتنظيم الدورة، معربا عن سعادته الكبيرة بالفترة التي قضاها في مدينة وهران الجميلة.