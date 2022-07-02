توفي محافظ المهرجان الدولي للجاز بقسنطينة "ديما جاز"، زهير بوزيد، عضو مؤسس لجمعية "ليما" التي بادرت بهذا الحدث الهام، اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 50 سنة، حسبما أعلنته محافظة المهرجان.

يعد زهير بوزيد، الحائز على شهادة في تسيير المؤسسة بجامعة قسنطينة، عضوا مؤسسا لمهرجان "ديما جاز" سنة 2004 وعضوا في الجمعية الثقافية "ليما" التي بادرت بتأسيس هذا المهرجان الذي أصبح أبرز حدث ثقافي للمدينة.

وكان قد نظم، في شهر ماي، عودة المهرجان في إطار الطبعة الـ 17، بعد غياب دام سنتين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد ساهم زهير بوزيد كقائم على الحفلات أو مدير فني، في عدة مهرجانات، من بينها مهرجان الأدب وكتاب الشباب وكذا الطبعة الدولية لموسيقى الديوان.

كما ساهم في برمجة وتنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى، على غرار المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني الذي نظم في الجزائر العاصمة (2009) وكذا قسنطينة، عاصمة الثقافة العربية (2015).