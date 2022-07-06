تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال السداسي الأول من سنة 2022، من تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 206 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما جاء اليوم الأربعاء في حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني.

وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تم "تحييد 23 إرهابيا (القضاء على 10 إرهابيين، استسلام 3 وتوقيف 7 آخرين والعثور على جثث 3 إرهابيين)، إلى جانب توقيف 206 عناصر دعم للجماعات الإرهابية مع كشف وتدمير 51 مخبأ وورشة واحدة لصناعة الأسلحة والذخيرة و47 قنبلة تقليدية الصنع".

كما نجحت مفارز الجيش، خلال مختلف العمليات التي نفذتها في نفس الفترة، في استرجاع 323 قطعة سلاح من بينها 31 كلاشنيكوف، 263 بندقية من مختلف الأصناف، 16 مسدسا آليا ورشاش ثقيل عيار 7، 12 مم و7 أنظمة للتفجير عن بعد و3 قاذفات صاروخية (أر بي جي 7) وقاذفتين صاروخيتين (أر بي جي 2)، بالإضافة إلى 13 قذيفة من مختلف العيارات و111075 طلقة.

وفي سياق "مواصلة الجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات، تم توقيف 945 تاجر مخدرات وحجز 288،6 قنطار من الكيف المعالج، 1،848 كلغ من الكوكايين و5084062 قرص مهلوس".

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 6154 مهربا ومنقبا عن الذهب واسترجاع 754،1 طن من المواد الغذائية و907843 لتر من الوقود و2863 مطرقة ضغط و4518 مولد كهربائي و134 جهاز كشف عن المعادن و548،5 طن من خليط الذهب والحجارة و73،6 طن من النفايات النحاسية و128859 وحدة من المشروبات و2356 جهاز اتصال و530 عربة و739 قنطار من التبغ.

أما في إطار الجهود الرامية الى محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فقد أحبطت مفارز الجيش محاولة هجرة غير شرعية لـ 1736 شخص، فيما تم توقيف 4735 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.