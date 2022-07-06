خلف، اليوم الأربعاء، حادث انهيار هيكل بمشروع إنجاز "مسجد محمد الطاهر الجزائري" بحي مقام الشهيد غرب مدينة سطيف، وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن فرق النجدة التابعة لوحدات الحماية المدنية لمدينة سطيف تدخلت صباح اليوم الأربعاء، لأجل حادث عمل وقع بمشروع إنجاز "مسجد محمد الطاهر الجزائري" بحي مقام الشهيد غرب مدينة سطيف، تمثل في انهيار هيكل الدعائم المعدنية والخشبية الحاملة لغطاء الطابق الثاني والأخير من البناية، على علو حوالي تسعة أمتار أثناء أشغال صب الخرسانة على مساحة حوالي 130 متر مربع (من إجمالي مساحة المسجد (2700 متر مربع).

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث خلف كحصيلة أولية وفاة رجل بالغ من العمر 64 سنة في عين المكان وإصابة سبعة آخرين بدرجات متفاوتة من الخطورة (اثنان منهما حالتهما خطيرة). حيث تم إسعاف وإجلاء كل ضحايا الحادث إلى المستشفى الجامعي سطيف.