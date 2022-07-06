قرر مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من يوم الغد.

كما دعت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار كورونا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء حول إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه بصدور قرار مجلس الوزراء، أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا.

وأشارت إلى أن القرار يشمل مرافق الرعاية الصحية، ومواقع العمل، ووسائل النقل العام، والمساجد، والصالات الرياضية، ومراكز التسوق، والمتاجر، ودور العرض السينمائي، وأية أماكن عامة أخرى مغلقة. وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة ضد كوفيد 19، والمتعلقة بارتداء الكمامات على وجه الخصوص، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة في الأسابيع القليلة الماضية.