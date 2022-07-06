تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتعازيه إلى الجيش الوطني الشعبي وإلى عائلة الشهيد العريف المتعاقد، سلاوي سمير، الذي سقط في ميدان الشرف بولاية عين الدفلى، "متصديا لأيادي الغدر الإرهابية".

وكتب الرئيس تبون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازي الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير، و لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عقب استشهاده متصديا لأيادي الغدر الإرهابية، بميدان الشرف بولاية عين الدفلى، ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا".