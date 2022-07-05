هنأ وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق، كافة رياضيي النخبة الوطنية في جميع الإختصاصات الرياضية إثر تألقهم الباهر و تحقيق إنجاز تاريخي في سجل المشاركات الجزائرية في الألعاب المتوسطية، حسبما افاد به بيان للوزارة اليوم الاربعاء.

و جاء في بيان نشرته وزارة الشباب و الرياضة في صفحتها الرسمية فايسبوك: "يهنئ وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق، كافة رياضيي النخبة الوطنية في جميع الإختصاصات الرياضية إثر تألقهم الباهر و افتكاك إنجاز تاريخي في سجل المشاركات الجزائرية في الألعاب المتوسطية، وذلك بتحقيق رصيد 53 ميدالية و مركز رابع تاريخي للجزائر في الترتيب النهائي العام بـ 20 ميدالية ذهبية 17 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

كما تقدم الوزير بتهانيه الخالصة يضيف البيان, إلى كافة الطواقم التقنية والإدارية والطبية المساهمة في انتزاع هذا الإنجاز الرياضي التاريخي بامتياز.

من جهة أخرى أشاد سبقاق بسكان مدينة وهران شاكرا لهم "حسن الضيافة حرصا منهم على إبراز صورة مشرفة عن الجزائر لاسيما الجمهور الرائع الذي رافق جميع المنافسات بكل حماس وشجع النخب الوطنية بكل روح رياضية", كما جاء في بيان الوزارة.

كما جدد وزير الشباب والرياضة، كامل دعمه وتشجيعه لكافة الرياضيين المتألقين متمنيا لهم المزيد من التتويجات والانتصارات، في التحديات الرياضية القادمة، من أجل تشريف الراية الوطنية.

يذكر ان الستار سيسدل مساء اليوم الاربعاء على الطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإقامة حفل الاختتام بالملعب الاولمبي ميلود هدفي بوهران.