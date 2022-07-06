تعلم اتصالات الجزائر زبائنها بأن وكالاتها التجارية الرئيسية ستضمن استمرارية خدماتها، خلال ثاني أيام عيد الأضحى، الموافق ليوم الاحد 10 جويلية 2022، من 10سا صباحا إلى 15 سا مساء.

وجاء في بيان اتصالات الجزائر اليوم الاربعاء انه "بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، تعلم اتصالات الجزائر زبائنها بأن وكالاتها التجارية الرئيسية ستضمن استمرارية خدماتها، خلال ثاني أيام عيد الأضحى، الموافق ليوم الاحد 10 جويلية 2022 ، من 10 سا صباحا إلى 15 سا مساء.

واوضح ذات البيان ان الوكالات التجارية المعنية بالدوام، بالولايات الشمالية هي: برج الكيفان، حسين داي، دار البيضاء، بن مهيدي, ديدوش مراد ، بئر توتة، بن عكنون، سيدي عبد الله، باب الواد، باب الزوار و الشراقة، بالنسبة للمديريات العملياتية للاتصالات للجزائر العاصمة.

أما فيما يخص الولايات الأخرى، فان الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة ستضمن الدوام.

و بالنسبة للولايات الجنوبية للوطن، فسيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية المتواجدة في وسط المدينة من 08 سا صباحا إلى 13 سا مساء على مستوى كل الولايات, يضيف ذات المصدر.

وبهذه المناسبة، تتقدم اتصالات الجزائر بأحر التهاني والتبريكات لكافة لجزائريات والجزائريين مع تمنياتها لهم بمزيد من السعادة والرخاء والازدهار.