اشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بأرزيو (وهران)، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار، على إعطاء اشارة إطلاق مشروع انجاز مركب لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE)، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و بالمناسبة، تلقى الوزير عرضا مفصلا حول هذا المشروع، المتربع على مساحة 4ر11 هكتار بالمنطقة الصناعية لأرزيو وبقدرة إنتاجية تبلغ 200.000 طن سنويا من هذه المادة، يضيف نفس المصدر.

كما ابرزت الوزارة ان هذا المشروع، المسطر في إطار برنامج تطوير الصناعة البتروكيماوية لـ "سوناطراك"، يعتبر "مشروعا هيكليا، إذ سيمكن من تلبية احتياجات مصافي المجمع من هذه المادة والاستغناء عن استيرادها وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير".

من جهتها، اعتبرت "سوناطراك"، في بيان لها، أن هذا المشروع الذي يحمل "أبعادا اقتصادية هامة" سيمكن الجزائر من الاستغناء عن استيراد هذه المادة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير ابتداء من 2025.

كما اوضحت الشركة ان هذه الزيارة كانت فرصة للسيد حكار والإطارات المسيرة للمجمع لزيارة المركب الصناعي لتمييع الغاز الطبيعي (GL2Z) التابع لنشاط التمييع و الفصل، أين تفقد المسؤول سير عمل وحدات هذا المركب و تلقى عرضا عن نشاطات الصيانة و المراجعة.

كما شكل مركب تكرير البترول (RA1Z) محطة أخرى في هذه الزيارة، حسب "سوناطراك"، مشيرة الى ان هذه الوحدة تعتبر "أحد المركبات الاستراتيجية لنشاط التكرير والبتروكيمياء والذي سخر له برنامج استثماري هام لعصرنة وحداته تلبية لاحتياجات السوق الوطنية من المنتجات البترولية و تحقيق قيم مضافة موجهة للتصدير".