حل أمسية الاربعاء وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي بمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بشرشال "الشهيد شماين موسى" لحضور مراسم اختتام السنة البيداغوجي 2022/2021 رفقة والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة بحضور نواب البرلمان بغرفتيه ،عضو مجلس الأمة،السلطات الأمنية والولائية ،الامين العام ورئيس المجلس الشعبي الولائي. ومسؤولين اخرين.

وحسب بيان للوزارة، فقد اكد المسؤول الأول عن القطاع خلال اشرافه على اختتام فعاليات السنة البيداغوجية بالقلعة الزرقاء على الأهمية البالغة التي يكتسيها التكوين في برنامج رئيس الجمهورية باعتبار أن "الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية لكل عملية تنموية، وهو ما يتطلب مضاعفة العمل لتطوير المنظومة القطاعية للتكوين لتكييفها مع متطلبات السوق الاقتصادية والشباب على حد سواء".