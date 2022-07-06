دعا وزير السياحة والصناعة التقليدي، ياسين حمادي، الأربعاء من بومرداس، المستثمرين في القطاع السياحي وأصحاب

المؤسسات الفندقية والوكالات إلى الاستعداد "جيدا" من أجل خوض غمار المنافسة في المجال لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

وأضاف حمادي عقب تدشينه واشرافه على وضع حيز الخدمة لمركب سياحي من صنف 4 نجوم بمدينة بومرداس ومخيم عائلي بمدينة زموري الساحلية, أن الجزائر

"دخلت فعليا المنافسة في الخدمات السياحية بفضل المنشآت والمرافق السياحية العديدة التي دخلت حيز الخدمة في السنوات القليلة الماضية".

وعقب إشرافه على وضع حيز الخدمة للمركب السياحي بلازا بومرداس و لمخيم عائلي بزموري, الصنوبر الذهبي، سجل الوزير تدشين هاتين المنشأتين "في الموعد" بعد مرافقتهما وإزاحة كل العراقيل التي كانت قد تتسبب في تعطيل إنجازهما.

وقال أن "الأسرة الجزائرية بحاجة إلى مثل هكذا مرافق سياحية توفر وتضع في متناولها جل الخدمات الضرورية التي تتوفر في مثل هذه المرافق في دول أخرى وبأسعار معقولة جدا وفي متناول الجميع، لأن الرهان في هذه المعادلة هو السائح الجزائري".

وشدد في هذا السياق على ضرورة توفير كل عوامل الراحة والاستجمام بالمؤسسات السياحية من أجل استقطاب الزبون، لأن الرهان بالنسبة لهذه المؤسسات، كما يرى الوزير، هو "كسب ثقة السائح الجزائري وإقناعه بضرورة اختيار الوجهة الجزائرية

سياحيا وعلى مدار السنة وليس في موسم الاصطياف فقط".

ويتوفر المركب السياحي بومرداس بلازا الذي أنجز بمحاذاة واجهة البحر لهذه المدينة، على أزيد من 220 سرير و أنجز في مساحة إجمالية تقدر ب 7900 متر مربع ويوفر 150 منصب شغل دائم.

ومن بين أهم الخدمات التي يوفرها المركب، حسب الشروحات التي قدمت للوزير، فندقا ومطاعم ومنتجع صحي وثلاثة مسابح وقاعة متعددة الخدمات.

أما المخيم العائلي الصنوبر الذهبي بمنطقة الساحل ببلدية زموري البحري، فيتوفر على 36 غرفة تتسع لزهاء 200 سرير إضافة إلى تقديمه لخدمات متنوعة أهمها مسبح وقاعات متنوعة للنشاطات وللمطاعم.