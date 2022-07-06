تم تسخير حوالي 50 ألف تاجر عبر التراب الوطني لضمان المداومة خلال عيد الأضحى.

وحسبما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة

التجارة وترقية الصادرات، فانه بغرض ضمان تموين منتظم للمواطنين بالخدمات والمواد ذات

الاستهلاك الواسع، سطرت الوزارة برنامجا للمداومة يتضمن تسخير 49693 تاجرا، من بينهم 6129 ينشطون في قطاع المخابز، و27707 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، و 15381 في قطاع النشاطات المختلفة و472 وحدة إنتاجية (137 ملبنة 294 مطحنة و41 وحدة إنتاج مياه معدنية).

كما تم تسخير 2296 عون مراقبة، لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات.

ودعت الوزارة في بيانها كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين "للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة", مذكرة بالمناسبة ب"إلزامية استئناف نشاطهم

التجاري".

وأكدت في هذا الشأن على ضرورة "إعادة فتح محلاتهم التجارية, بعد عطلة العيد طبقا للأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية".

يذكر أن برنامج المداومة يأتي تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 14 أغسطس 2004 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أغسطس

2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.