وصلت مساء الأربعاء الى وهران رئيسة جمهورية إثيوبيا سهل وورك زودي، لحضور حفل اختتام الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022 كضيفة شرف.

وكان في استقبال رئيسة جمهورية إثيوبيا بالمطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

كما حضر مراسم الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ووزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، ووالي وهران، سعيد سعيود والسلطات المحلية المدنية والعسكرية.

وكانت الرئيسة الاثيوبية قد حلت بالجزائر في زيارة دولة حيث حضرت أمس الثلاثاء الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال. كما استقبلت الأربعاء من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وينتظر أن تحضر ضيفة الجزائر حفل اختتام الطبعة ال19 للألعاب المتوسطية كضيفة شرف بملعب المركب الرياضي "ميلود هدفي" لوهران.