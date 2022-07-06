ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا خصص لدراسة مخطط إعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة البحرية-شمال "كنان نور" والشركة الوطنية للملاحة البحرية-متوسط "كنان ميد".

وحسبما أفاد به بيان للوزارة فقد تم خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة والرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري، تقديم العرض المحين الخاص ببرنامج ومخطط إعادة هيكلة الشركتين.

وتضمن هذا العرض، "الرؤية المستقبلية وورقة الطريق المنتهجة لإعادة هيكلة الشركتين، بناء على معايير عملية تسمح بإعادة بعث نشاط النقل البحري للبضائع، وتحقيق التوازن المالي والانطلاق لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية".

وفي هذا السياق، دعا منجي عبد الله إلى "اعتماد نمط تسيير عصري وناجع لهذه الشركات، مع التفكير في مقاربة جديدة ذات أبعاد تنموية, من خلال دعم وتكثيف نشاط أسطولنا البحري وتوسيع رقعة تدخله إلى أقصى الحدود، مع ضرورة التكفل بالجانب البشري ودعمه بتكوين عصري يتماشى والتحديات الراهنة والمستقبلية".