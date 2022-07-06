أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في حادث مرور وقع الأربعاء ببلدية سيدي طيفور بولاية البيض.

وحسبما استفيد لدى مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة مساء على مستوى الطريق الوطني رقم 47 في جزئه التابع لبلدية سيدي طيفور و ذلك عقب انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

وقد خلف الحادث إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و37 سنة بجروح خطيرة تم نقلهم على جناح السرعة من طرف عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة بوعلام نحو المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببلدية بوعلام لتلقي العلاج.

ومن جانبها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.