انهزم المنتخب الجزائري للريغبي ب 15 لاعبا (أكابر)، أمام نظيره الكيني بنتيجة 33- 36 الاربعاء بملعب بيار

ديلور بمرسيليا في الدور نصف النهائي لكاس إفريقيا للأمم 2022 المؤهلة لكاس العالم 2023 المقررة بفرنسا.

وكانت التشكيلة الوطنية قد فازت على السنغال بنتيجة (35-12) في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعتهما يوم السبت بملعب آكس اون بروفانس (جنوب فرنسا).

وكان المنتخب الكيني قد أقصى من جهته أوغندا بنتيجة عريضة 42-7 .

المباراة نصف النهائية الثانية تجمع بين منتخبي نامبيا وزيمبابوي بملعب ايكس اون بروفانس.

يذكر ان الفائز بكاس إفريقيا 2022 سيمثل القارة السمراء ف بطولة العالم المقررة في فرنسا من 8 سبتمبر الي 21 أكتوبر 2023. وسيلعب في المجموعة الأولى رفقة زيلندا الجديدة (بطل العالم 3 مرات) فرنسا (البلد المنظم) ايطاليا والاوروغواي.