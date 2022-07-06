

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق الأربعاء اجتماعا تنسيقيا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد، حيث خص به متابعة مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بتعميم اسواق الرحمة المخصصة لبيع المواشي عبر كافة ربوع الوطن.

كما تناول اللقاء، حسب بيان للوزارة ، بعض المسائل والقضايا المتعلقة بالقطاع على غرار ضرورة إنجاح برنامج المداومة أيام عيد الأضحى المبارك مع الزامية اسئناف النشاط التجاري في الوقت المحدد قانونا.

وتناول الاجتماع مسألة فتح اسواق رحمة مخصصة لبيع المستلزمات المدرسية في الفترة الممتدة من 15 أوت الى 15 سبتمبر بالتنسيق مع السلطات المحلية.