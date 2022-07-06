أعدت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" برنامجا خاصا لتزويد سكان العاصمة وتيبازة بالماء الشروب خلال اليوم الأول من عيد الاضحى.

وحسبما صرح به المدير العام لياس ميهوبي فإن "كل المنازل بالجزائر العاصمة وتيبازة (وهما الولايتين اللتين تغطيهما الشركة) ستزود في نفس اليوم، وخلال فترة معتبرة من اليوم الأول للعيد" المخصص لنحر الأضحية, مضيفا أن التزويد بالمياه الشروب "سيبدأ في الصباح الباكر" وبكميات إضافية من المياه سيتم إنتاجها وتوزيعها بهذه المناسبة قصد الاستجابة لطلب المواطنين على هذه المادة الحيوية خلال هذا اليوم.

وأشار المدير العام ل"سيال" أن اليوم الأول من عيد الأضحى يعتبر "استثنائيا" من حيث التزويد بالمياه الشروب، موضحا أن معدل الاستهلاك اليومي للأسرة العاصمية "يرتفع من 750 لتر/يوم إلى قرابة 1.500 لتر للأسرة وذلك خلال ثلاث إلى أربع ساعات فقط من صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى، ما يمثل ضعف المعدل المعتاد".

ويمثل بذلك هذا اليوم بالنسبة ل "سيال" اليوم الذي تسجل فيه الشركة "ذروة استهلاك المياه الشروب" مقارنة بمجمل السنة، الشيء الذي دفعها إلى إعداد "برنامج خاص لزيادة الإنتاج والتوزيع" وضمان السير الحسن للتجهيزات الهيدروليكية، قصد تلبية هذا الطلب "غير المسبوق".