يستعد مليون حاج لأداء مناسك الحجّ هذا الأسبوع، بعد عامين شهدَا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا “كوفيد-19”. وفي ظلّ قيود مخفّفة للوقاية من “كوفيد-19”، تستقبل المملكة العربية السعودية مليون مسلم لأداء فريضة الحجّ، بينهم 850 ألفًا من خارج السعودية.



وقالت السلطات السعودية إنّ عدد الحجّاج الّذين وصلوا، حتّى الأحد الفارط، بلغ 650 ألف شخص، واقتصر الحجّ في العامين الماضيين على سكان المملكة وحدها، لكن حجاج الخارج عادوا إلى مكّة المكرّمة والمدينة المنورة هذا العام لملء غرفها الفندقية، ممّا زاد من آمال أصحاب الأعمال في التّعافي من الخسائر الّتي لحقت بهم خلال موسمي 2020 و2021. وبدأت مناسك الحجّ، أمس الأربعاء، الموافق الثامن من شهر ذي الحجّة، المعروف باسم “يوم التّروية”.



وفي عام 2019م، أدّى نحو 2.5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم مناسك الحجّ، لكن تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات السعودية بعد ذلك على تقليص أعداد الحجّاج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم مطعّمين من داخل المملكة في عام 2021م، في مقابل بضعة آلاف في عام 2020م.



وفي جوان الماضي، قالت المملكة إنّ الكمامات لن تكون ضرورية بعد الآن في غالبية الأماكن، لكنّها ستظلّ إلزامية في المسجد الحرام بمكّة المكرّمة.



وسيقتصر الحجّ هذا العام على المسلمين الّذين تمّ تطعيمهم بشرط أن يكونوا دون سن 65 عامًا. ويتعيّن على القادمين من الخارج تقديم نتيجة فحص ‘كوفيد-19’ سلبية من اختبار أجريَ في غضون 72 ساعة من موعد السّفر.