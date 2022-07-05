وقعت مؤسسة "سوناطراك" مع المجمع الطاقوي الفرنسي "إنجي" بالجزائر على اتفاقية تتعلق بعقد توريد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز.

وحسب بيان الشركة العمومية، اليوم الأربعاء، فإن ذات العقد، الذي يربط الطرفين منذ سنة 2011، ينص على توريد الغاز الطبيعي من طرف "سوناطراك" لمجمع "إنجي" عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز. حيث اتفق الطرفان، على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث (03) سنوات والممتد إلى غاية سنة 2024، وهذا أخذا بتطورات ظروف السوق.

وأضاف بيان "سوناطراك": "أكد الطرفان، بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية، عزمهما على توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المميع والغاز الطبيعي، حيث ستعزز سوناطراك حصتها ضمن الواردات الخاصة بـإنجي، مما يسمح للمجمعين بمواصلة التنويع والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي للمتعاملين الأوروبيين".

وختم البيان "اعتبارا لشراكتهما التقليدية في مجال الغاز، يلتزم الطرفان أيضًا بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين".