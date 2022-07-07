أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي، أن يومي السبت والأحد، 9 و10 جويلية 2022، الموافقين للعاشر والحادي عشر من ذي الحجة عام 1443 هجري، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة.

وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وجاء في بيان للمديرية "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963. ا

لمتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يومي السبت العاشر والأحد الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1443 هجري. الموافقين لـ 9 و10 جويلية 2022، يكونان عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة بالإضافة كذلك إلى كل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".