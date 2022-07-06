تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بشرق البلاد مع استمرار موجة الحر الشديدة على مناطق الجنوب.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف وبرج بوعريريج. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.

وأشار نفس المصدر إلى استمرار موجة الحر الشديد التي قد تتعدى فيها درجات الحرارة 47 درجة مئوية تحت الظل بولايات برج باجي مختار وتندوف وأدرار.