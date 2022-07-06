توفي 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح في حادث مرور خطير وقع صباح اليوم الخميس على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بن سطيف والعلمة وتحديدا بدوار الحمالات ببلدية أولاد صابر (شرق سطيف)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بذات السلك، النقيب أحمد لعمامرة، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن فرق الحماية المدنية بسطيف قد تدخلت في حدود الساعة الرابعة و52 دقيقة من صبيحة اليوم لأجل حادث اصطدام عنيف لسيارة أجرة عائلية كانت متجهة إلى ولاية سوق أهراس بمؤخرة شاحنة لنقل البضائع من الحجم المتوسط.

وقد تم تسخير 5 سيارات إسعاف وشاحنتين للتدخل بطواقمها لإجلاء المصابين 4 منهم في حالة خطيرة إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى، صروب الخثير ببلدية العلمة (شرق سطيف) ونقل جثث الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية، حسب ما أوضحه النقيب لعمامرة.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف وملابسات هذا الحادث، مثلما أشير إليه.