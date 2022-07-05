ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتستعيد بعض خسائرها الكبيرة التي لحقت بها خلال الجلستين السابقتين.

أعاد المستثمرون تركيزهم على الإمدادات المحدودة، بالتزامن مع استمرار المخاوف من ركود عالمي، بعد أن سجل التضخم في غالبية دول العالم مستويات قياسية.

بحلول الساعة 07:52 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي ليسجل 101.26 دولارًا للبرميل. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 98.99 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.