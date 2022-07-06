بدأ، في حوالي منتصف نهار اليوم الخميس، أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لمرة القدم في التصويت لانتخاب رئيس جديد لمبني دالي ابراهيم.

وتوافد أعضاء الجمعية العامة منذ الصبيحة على مركب 5 جويلية الأولمبي الذي يحتضن أشغال الجمعية العامة الانتخابية.

والتقط المرشحان للمنصب الرئيس، عبد الحكيم سرار وجهيد زفزاف، صورة تذكارية مشتركة قبيل بدء أشغال الجمعية الانتخابية، التي شهدت تواجد الرؤساء السابقين، محمد روراوة، خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة.

وتداول المترشحان بعدها على تقديم برنامجيهما الانتخابي أمام أعضاء الجمعية العامة قبل بداية التصويت.