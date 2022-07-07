تم، اليوم الخميس، انتخاب جهيد زفزاف رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خلفا للمستقيل شرف الدين عمارة.

وتحصل زفزاف على 52 صوتا من أصوات أعضاء الجمعية العامة، فيما نال منافسه عبد الحكيم سرار على 34 صوتا، وتم إلغاء 5 أصوات.

وأكد زفزاف في تصريح مقتضب عقب الإعلان عن نتائج التصويت، أنه يمد يديه للجميع من أجل لم شمل العائلة الكروية الجزائرية، مضيفا أن العملية الانتخابية جرت في ظروف حسنة.

من جهته، هنأ المترشح عبد الحكيم سرار منافسه، معتبرا أن كرة القدم الجزائرية هي التي فازت اليوم، ومتمنيا في الوقت نفسه التوفيق لزفزاف في مهمته التي لن تكون سهلة –حسبه-.

وكان أعضاء الجمعية العامة قد شرعوا، في حوالي منتصف نهار اليوم، في عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لمبني دالي إبراهيم.

والتقط المترشحان، عبد الحكيم سرار وجهيد زفزاف، صورة تذكارية مشتركة قبيل بدء أشغال الجمعية الانتخابية، التي شهدت تواجد الرؤساء السابقين، محمد روراوة، خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة.

وتداول المترشحان بعدها على تقديم برنامجيهما الانتخابي أمام أعضاء الجمعية العامة قبل بداية التصويت.

وتوافد أعضاء الجمعية العامة منذ الصبيحة على مركب 5 جويلية الأولمبي الذي احتضن أشغال الجمعية العامة الانتخابية.