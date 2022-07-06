تمكنت فرق التدخل للحماية المدنية لولاية تبسة بدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات، مساء أمس الأربعاء من إخماد الحريق الذي شب يوم الإثنين الماضي بغابات جبل الحوض التابعة إقليميا لبلدية مرسط.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إنه بعد مجهودات جبارة منذ مساء يوم 2022.07.04 الى غاية مساء يوم 2022.07.06 تمت السيطرة وإخماد الحريق الذي شب بجبل الحـوض بمرسـط والذي امتد إلى غاية جبل عـزوزة بعين الزرقاء من طرف فرق التدخل لوحـدات الحماية المدنيـة لولاية تبسة وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة رفقة مصالح الغابات وبحضـور مصالح الدرك الوطني.

وأضاف المصدر ذاته إن عملية الإطفاء ساهم فيها الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية أم البواقي والرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية سـوق أهراس والدعم الجوي من طرف الطائرة الروسية وبدعم من الفرقة الجوية للحماية المدنية (مروحيتين) وجرافات تابعة للجيش الوطني الشعبي وبلدية مرسط وبلدية عين الزرقاء ومؤسسة الردم التقني بتبسة ومديرية الأشغال العمومية ومواطنين وجمعيات.

كما ساعد في إطفاء الحريق الأمطار الرعدية التي تساقطت أمسية يوم الأربعاء على المنطقة، وتتواجد الآن فرق التدخل للحماية المدنية في غين المكان بهدف الحراسة.