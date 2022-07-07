توفي شخصان وأصيب 31 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع زوال أمس بالطريق الوطني رقم 28 في شطره العابر لدائرة عين التوتة في ولاية باتنة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان غبر صفحتها على الفايسبوك إن إسعافاتها تدخلت زوال يوم أمس على مستوى الطريق الوطني رقم 28 في شقه الرابط بين سڤانة وتيلاطو وعين التوتة لأجل حادث مرور مميت نحم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تربط خط خنشلة ـ وهران وسيارة للنقل الجماعي للمسافرين وأخرى سياحية.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شخصين وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خمسة منهم في حالة حرجة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى غين التوتة الذي غادره في وقت لاحق عدد من المصابين ممن تلقوا العلاج وإصابتهم ليست بالخطيرة، بينما تم تحويل سبعة مصابين إلى قسم العظام والرضوض للمستشفى الجامعي بباتنة من جهته تنقل، والي ولاية باتنة توفيق مزهود إلى مستشفى عين التوتة للوقوف على حالة المصابين، وكان مرفوقا بكل من مدير الصحة والسكان ومدير الحماية المدنية للولاية.