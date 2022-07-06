أشرف وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، أمس الأربعاء، على اجتماع تنسيقي استعدادا لاستقبال السياح الجزائريين في تونس وذلك بعد إعلان الرئيس تبون، عن فتح الحدود البرية كليا بين الجزائر وتونس انطلاقا من يوم 15 جويلية الجاري.

وحسب موقع "موزييك أف أم"، شهد الاجتماع حضور ممثل عن الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، وعن بعد، ممثل السياحة بالجزائر والمندوب الجهوي للسياحة بطبرقة-عين دراهم.

ودعا الوزير التونسي إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتنسيق التام مع كل الجهات المعنية لحسن استقبال الجزائريين وقضاء عطلتهم في أحسن الظروف خاصة على مستوى المعابر الحدودية وداخل الوحدات الفندقية.