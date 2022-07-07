أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 6000 حالة إصابة بجدري القرود في العالم. وفي هذا السياق قدم تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية معلومات حول الوضع الأخير لوباء جدري القرود في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح غيبريسوس أنهم أكدوا أكثر من 6000 حالة من 58 دولة حتى الآن، وقال: "لا تزال هناك صعوبات في تحديد الحالات عن طريق الاختبار، وعلى الأرجح لم يتم تسجيل عدد كبير من الحالات رسميًا".

وأشار غيبريسوس إلى أن أوروبا لا تزال بؤرة لوباء جدري القرود، "80 في المائة من إجمالي الحالات تظهر في البلدان الأوروبية". وبين أن الفيروس انتشر أيضًا في إفريقيا، وذكر أنه تم اكتشاف حالات جديدة في جميع أنحاء القارة في مناطق لم يكن الفيروس فعالًا فيها حتى الآن.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس سيستمر وقال "نخطط لإعادة عقد لجنة الطوارئ. في 18 جويلية أو قبل ذلك، ستجتمع اللجنة مرة أخرى. على صعيد آخر أعلن غبريسوس أن الحاجة للمساعدات الإنسانية في سوريا وصلت إلى أعلى مستوى لها في السنوات الـ 11 الماضية.

وأشار غيبريسوس إلى أن منظمة الصحة العالمية تواصل العمل على توفير المساعدات الطبية الضرورية المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد، "ما يقرب من 4.4 مليون شخص، 3.5 مليون منهم من النساء والأطفال، في شمال غرب البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية".