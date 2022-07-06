أعلنت السلطات التركية عن اكتشاف أربعة حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية، واصفة الخبر بأنه "مشوق".

ووفقا لتصريحات صحفية، أكد وزير الطاقة فاتح دونمز، أن الاكتشافات الـ 4 التي أعلنت عنها تركيا هي اكتشافات جديدة عالية الإمكانات، في محافظة أضنة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في نهاية جوان الماضي، أنه تم اكتشاف النفط في بئرين في أضنة، وتقدر قيمة الاحتياطيات بنحو مليار دولار.

يشار إلى أن النفط في تركيا، يتم إنتاجه في المحافظات الجنوبية الشرقية من ديار بكر وأديامان وشانلي أورفا، ولا توفر تركيا أكثر من 5% من احتياجاتها النفطية.