توفي 9 أشخاص وأصيب 390 آخرون بجروح في 337 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 4 جويلية الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور "انخفاضا قدر بـ (-02) حادث، وكذا انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-29) جريح، إضافة إلى انخفاض عدد الوفيات بـ (-04) حالة".

وتشير المعطيات ذات الصلة، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى "العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".