اهتزت مدينة ڨالمة، صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل طعنا بخنجر في حق موال من أحد الزبائن الذي لاذ بالفرار تاركا الضحية يتخبط في بركة من الدماء.

وحسب أولى المعلومات المتداولة، فإن جريمة القتل وقعت بالمكان المسمّى "الرحبة" وهو مكان مخصص لبيع وشراء المواشي بحي الإخوة رحابي ببلدية ڨالمة.

وأجهز القاتل على الضحية بخنجر، ليرديه قتيلا، ثم لاذ بالفرار. وباشرت مصالح الأمن عمليات بحث عن القاتل لتوقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية، بعد اقترافه لجريمة قتل بشعة في يوم التروية من الحج الأكبر وعشية الوقوف الأعظم بعرفة وعيد الأضحى المبارك.