عقد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفزاف، ندوة صحفية، بالمركب الأولمبي 5 جويلية، عقب انتخابه على رأس "الفاف" من طرف أعضاء الجمعية العامة، اليوم الخميس.

وأكد زفزاف أن برنامجه يحتوي على عدة محاور منها تطوير كرة القدم النسوية داخل القاعة، مضيفا أنه سيعمل على تنويع الموارد المالية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وتحاشى زفزاف الرد بصفة مباشرة على سؤال حول راتب الناخب الوطني جمال بلماضي، مضيفا أنه سيعمل على دعم المنتخب الأول لكرة القدم باعتباره أكبر من يجلب عقود إشهارية لـ "الفاف".

وكشف نفس المتحدث أن تكييف القوانين الأساسية لـ "الفاف" مع قوانين الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) سيكون أولوية بالنسبة له، وذلك خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

فيما يخص الاحتراف، اعترف زفزاف بفشل المشروع في الجزائر منذ إطلاقه سنة 2010، كاشفا أن هذا الملف سيكون من بين أولوياته إضافة إلى العمل على محاربة الفساد الرياضي بمختلف أنواعه.

ونفى مناجير "الخضر" وجود ملف ملموس للاتحادية الجزائرية لكرة القدم لدى "الفيفا" حول مقابلة الكاميرون، مؤكدا أنه طوى هذا الملف نهائيا ويفكر في الأهداف المستقبلية التي حددها في الذهاب بعيدا في كأس إفريقيا المقبلة والتأهل إلى كأس العالم 2026.

كما فند زفزاف الأخبار التي تحدثت عن تلقيه دعم من الناخب الوطني جمال بلماضي، مضيفا أنه أصر على حضور الصحافة الوطنية لعملية الاقتراع، والتي جرت في ظروف شفافة –حسبه- بشهادة منافسه عبد الحكيم سرار.

وخصص زفزاف الجزء الأخير من ندوته الصحفية للحديث عن ملف التكوين، كاشفا أنه سيأخذ وقته الكافي لاختيار الشخص المناسب على رأس المديرية الفنية الوطنية، مضيفا أن مصير أكاديميات "الفاف" ليس من صلاحياته بل سيعمل على تطبيق قرارات الجمعية العامة.