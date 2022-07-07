سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (ايتوزا) برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتسهيل تنقلات المواطنين بكل أريحية بين أحياء وبلديات الجزائر العاصمة، حسبما أفاد اليوم الخميس بيان المؤسسة.

وأوضحت إيتوزا أن رحلات النقل الحضري تنطلق بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة بالنسبة لفترة النهار. وفيما يخص الفترة الليلية تنطلق من الساعة الثامنة إلى غاية الساعة الواحدة صباحا، بمعدل رحلات تتراوح من 20 إلى 40 دقيقة.

وأكدت المؤسسة العمومية بالمناسبة أنها تغطي كل خطوطها المقدرة بـ 122 خط بـ 131 حافلة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى و195 حافلة خلال اليوم الثاني.

كما خصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر العاصمة للفترة الليلية 21 حافلة موزعة على 21 خط، يضيف بيان المؤسسة.

وبخصوص ما أسمته "برنامج الترحم" (زيارة المقابر)، أفادت إيتوزا أنه ينطلق من الساعة السادسة ويدوم إلى غاية الساعة الواحدة زوالا ويشمل خمسة خطوط استثنائية نحو مختلف المقابر تنطلق من محطات أول ماي نحو مقبرة العالية وساحة الشهداء نحو العالية وشوفالي نحو مقبرة دالي براهيم وباش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي وأخيرا محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح والحراش وسيدي الطيب.

وبالمناسبة تذكر أيضا مؤسسة إيتوزا زبائنها بخطوط الدوام اليومي التي تمر على المقابر من محطات أول ماي باتجاه مقبرة كل من المدنية وعين البنيان وبن عكنون وسيدي محمد، وساحة الشهداء باتجاه كل من القطار وبوزريعة وعين البنيان.

ويضاف إلى خطوط الدوام اليومي هذه، تذكر إيتوزا، أيضا محطات شوفالي إلى مقبرة كل من بني مسوس وأولاد فايت ومحطة الحراش إلى مقبرة الرغاية ومحطة درڤانة الكروش والرويبة نحو مقبرة الرغاية وعين طاية وهراوة وأخيرا محطة زرالدة نحو مقبرة سيدي منيف.