أعلن نادي شارلوروا البلجيكي، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه الدولي الجزائري أدم زرقان إلى غاية سنة 2027.

وجاء في الموقع الرسمي للنادي " يسر نادي شارلوروا الإعلان عن توصله إلى اتفاق بشأن تمديد عقد أدم زرقان حتى جوان 2027".

والتحق ابن اللاعب السابق في وفاق سطيف مليك زرقان، بالنادي البلجيكي الصيف الماضي قادما من نادي بارادو، ونجح في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية بعدما شارك في 37 مقابلة طوال الموسم المنقضي، مسجلا 3 أهادف ومقدما 6 تمريرات حاسمة.

كما أصبح الناخب الوطني جمال بلماضي يعتمد على زرقان في المنتخب الوطني، حيث شارك أساسيا في مبارتي أوغندا وإيران خلال التربص الأخير لـ"الخضر".