

وضع عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بواسماعيل في ولاية تيبازة حدا لشبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة ولايات من الوطن تحترف تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية مع طرحها للتداول.



بحسب ما كشفت عنه اليوم مصالح أمن ولاية تيبازة، فان العصابة التي تتكون من أربعة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و40 سنة، تحترف التزوير في الأوراق النقدية، جاء الإطاحة بها بناءا على معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص بطرح للتداول أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج ببلدية بواسماعيل، وسمح الاستغلال الجيد للمعلومة وبعد وضع خطة ميدانية محكمة، من توقيف المشتبه فيه بحوزته مبلغ مالي معتبر من الأوراق النقدية المزورة.

وباستصدار إذن من قبل وكيل الجمهورية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه وشركائه، أين تم حجز مبلغ مالي معتبر، ليصبح المبلغ الإجمالي للأوراق النقدية المزورة، مائتان وثمانية وثلاثون ألفاً 238000 دج بالإضافة إلى حجز دراجة نارية تستعمل في ترويج الأوراق النقدية المزورة وهاتفين 02 نقالين.

كما امتدت أيادي مصالح الأمن إلى ثلاثة من شركائه، وفور إتمام مجريات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، عرض وترويج أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية.



