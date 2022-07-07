أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة بتساقط أمطار رعدية وبتسجيل موجة حر شديدة على عدة ولايات بشرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا غزيرة تكون في بعض الأحيان رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد، ستتساقط بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، بسكرة وتبسة. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.

كما ستستمر موجة الحر الشديدة التي قد تتعدى فيها الحرارة 47 درجة مئوية تحت الظل، في اجتياحها لولايات ورڤلة، برج باجي مختار، تندوف وأدرار، وذلك طوال نهار هذا الجمعة إلى غاية فجر يوم غد السبت.