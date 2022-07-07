توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة والوادي.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي"، إن الحادث المرور المميت الذي وقع بالطريق الوطني رقم 03 وبالضبط على مستوى منطقة الشقة التابعة إقليميا لبلدية أوماش ولاية بسكرة، ناجم عن اصطدام بين مركبتين واحتراقهما.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان قبل تحويلهم مع جثث المتوفيين إلى أقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأوماش تحقيقا لتحديد ملابسات وحيثيات وقوع هذا الحادث المميت.