استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الخميس بالجزائر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلندية "بي تي تي للاستكشاف والانتاج"، مونتري روانشيكول، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب بيان للوزارة فقد استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، وضعية علاقات التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك والمجمع التايلاندي للاستكشاف والإنتاج، واصفين إياها بـ "الممتازة"، وكذا آفاق تعزيزها.

وبهذه المناسبة، دعا عرقاب، أثناء عرضه لخطة تطوير القطاع، المجمع التايلاندي "لمواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات، وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة، والمشاركة في دعوات العروض التي يستعد القطاع لإطلاقها قريبا، في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين".

من جانبه، أعرب روانشيكول عن رضاه لـ "جودة" العلاقات بين شركة النفط الوطنية التايلاندية وسوناطراك، و"اهتمامه الشديد" بمواصلة الاستثمار في الجزائر، التي "تشكل شريكا موثوقا، في المشاريع القائمة و / أو الجديدة وبالأخص في مجال المنبع البترولي".