أحيت سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة بالجزائر، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، اليوم العالمي للغة السواحلية، الذي أقرته اليونسكو في السابع جويلية من كل عام.

وعرفت الاحتفالية تنظيم ندوة حول هذه اللغة حيث قدمت رئيسة المستشارية بالسفارة، شميم رشيد خلفان، لمحة عن تاريخ السواحلية منذ نشأتها في شرق إفريقيا وارتباطها الكبير باللغة العربية، وصولا إلى انتشارها بالعديد من بلدان شرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى وتبنيها كلغة من طرف عدد من المنظمات الإفريقية.

وأعلنت المتحدثة أن سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة بالجزائر "ستطلق برامج لتعليم اللغة السواحلية في الأيام المقبلة لفائدة الجزائريين".

وتعتبر السواحلية إحدى أكثر اللغات انتشارا في القارة الإفريقية إذ يتوزع المتحدثون بها على أكثر من 14 دولة بما يزيد عن 200 مليون شخص فهي لغة رسمية في عدة بلدان إفريقية على غرار تنزانيا وكينيا وأوغندا، كما تعتبر لغة أقليات في بلدان أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والموزمبيق وبوروندي.

وينتشر تعليم السواحلية في بلدان إفريقية أخرى إذ يجري تدريسها كلغة اختيارية في مدارس جنوب إفريقيا وبوتسوانا، ونظرا للعدد الكبير للناطقين بها ولكونها أيضا لغة حوار وتواصل بين الكثير من الشعوب الإفريقية فقد اعتمدت كلغة رسمية لدى "مجموعة شرق إفريقيا" كما أنها لغة عمل رسمية في "الاتحاد الإفريقي" و"مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية".