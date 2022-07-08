أفاد التلفزيون الياباني بوفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا الواقعة بغرب اليابان صباح اليوم الجمعة.

وكانت أوسائل إعلام يابانية قد أفادت بإصابة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إثر إطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا بمدينة نارا، في حوالي الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تعرض شينزو آبي لهجوم اليوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال فعالية في مدينة نارا الغربية وكان فاقدا للوعي.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن شينزو آبي في حالة خطرة جدا عقب إطلاق النار عليه من قبل مسلح خلال إلقائه خطابا في مدينة نارا. وأضاف كيشيدا في مؤتمر صحفي: "اليوم، تعرض رئيس الوزراء السابق آبي لهجوم في محافظة نارا. وحالته خطيرة للغاية".

وبحسب وسائل إعلام يابانية، نقلا عن السلطات ومصادر في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أصيب آبي برصاصتين من الخلف. وسقط بعد الطلقة الثانية.

وقالت الشرطة إن آبي كان على وعي عند إصابته، ولكن بعد ذلك، أثناء عملية النقل، أصبحت حالته حرجة "مع سكتة قلبية ورئوية".

وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار.

واعتقلت الشرطة والقوى الأمنية فورا مطلق النار، تيتسويا ياماغامي (41 عاما). ولم يبد أي مقاومة أثناء الاعتقال.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع الذاتي البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.

ونقلت محطة "إن إتش كيه" الوطنية عن إدارة إطفاء محلية، أن آبي يبدو أنّه يعاني من توقف وظيفة القلب والجهاز التنفسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميا.