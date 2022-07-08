وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة نداء إلى الجمهور قصد الإدلاء بشهاداتهم وتقييد شكواهم ضد سيدتين متابعتين في قضية النصب والاحتيال وانتحال صفة والتهديد بالتشهير.

وجاء في النداء الموجه للجمهور "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة آريس، توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة نداء إلى الجمهور قصد الإدلاء بشهاداتهم وتقييد شكواهم ضد كل من (ج.د.ص) و(ز.ط) المتابعتين في قضية النصب والاحتيال وانتحال صفة والتهديد بالتشهير".

وأضاف النداء " يرجى من كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل معهما بصفته شاهدا أو ضحية التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة آريس أو التقرب من مصالح الدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".