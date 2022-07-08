أكدت الجزائرية للطرق السيارة، في بيان لها، أمس الخميس، استمرارها في تقديم خدماتها لمستعملي شبكة الطرق السيارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المؤسسة أن "فرقها للدوريات ومصالحها للتدخل بالطريق السيار، ستبقى مجندة طيلة أيام العيد على مدار 24 ساعة وذلك من أجل تأمين الطريق في حالة وجود طارئ وتقديم المساعدة للمتنقلين عبر شبكة الطرق السيارة".

كما أكدت أن شبكة محطات الخدمات وفضاءات الراحة للطريق السيار، قيد الاستغلال، "ستبقى مفتوحة أيام العيد لتمكين السائقين من التزود بالوقود وأخذ قسط من الراحة، مع ما توفره من الخدمات الضرورية لهم".